Филимонов игорь флорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1948
Дата смерти29.07.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1980
Дочь: Сечкова анна игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.07.2014