Филимонов игорь флорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимонов игорь флорьевич

Филимонов игорь флорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1948

Дата смерти

29.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1980

Дочь: Сечкова анна игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.07.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close