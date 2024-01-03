Бондарев Евдокия Патрикеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти16.10.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1744
Дочь: (Бондарева) Матрона Селиверстова
Отец ребёнка: Бондарев Селиверст Семенов
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бондарев Селиверст Селиверстов
Отец ребёнка: Бондарев Селиверст Семенов
Рождение ребёнка
26.05.1833
Сын: Бондарев Иван Селиверстов
Отец ребёнка: Бондарев Селиверст Семенов
Смерть
16.10.1855