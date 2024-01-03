Бондарев Евдокия Патрикеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Евдокия Патрикеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

16.10.1855

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1744

Дочь: (Бондарева) Матрона Селиверстова

Отец ребёнка: Бондарев Селиверст Семенов

Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Селиверст Семенов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Бондарев Селиверст Селиверстов

Отец ребёнка: Бондарев Селиверст Семенов

Рождение ребёнка
26.05.1833

Сын: Бондарев Иван Селиверстов

Отец ребёнка: Бондарев Селиверст Семенов

Смерть
16.10.1855

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