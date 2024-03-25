Литвина Шифра Вульфовна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти03.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Литвин Вульф Йоселевич
Мать: Литвина Шпринца
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Литвина Сара Лейбовна
Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Литвина Эвть Лейбовна
Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Литвина Ольга Лейбовна
Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Литвина Мера Мария Лейбовна
Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Литвина Елиана Лейбовна
Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович
Рождение ребёнка
15.09.1887
Сын: Литвин Файвиш Павел Лейбович
Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Литвин Симха Семен Лейбович
Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Литвина Татьяна Лейбовна
Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович
Смерть
03.01.1937