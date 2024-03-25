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Литвина Шифра Вульфовна

Место рождения

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1854

Дата смерти

03.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Литвин Вульф Йоселевич

Мать: Литвина Шпринца

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Литвина Сара Лейбовна

Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Литвина Эвть Лейбовна

Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Литвин Моисей Лейбович

Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Литвина Ольга Лейбовна

Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович

Зырянск, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Литвина Мера Мария Лейбовна

Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Литвина Елиана Лейбовна

Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович

Рождение ребёнка
15.09.1887

Сын: Литвин Файвиш Павел Лейбович

Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович

Зырянск, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1890

Сын: Литвин Симха Семен Лейбович

Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Литвина Татьяна Лейбовна

Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Литвин Залман Лейбович

Отец ребёнка: Литвин Лейба Меерович

Смерть
03.01.1937
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