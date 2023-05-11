Голубкова Дарья
Место рожденияКозлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Анисим Карпов
Мать: Раиса Петрова
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1890
Сын: Голубков Иван
Отец ребёнка: Голубков Федор
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Анастасия
Отец ребёнка: Голубков Федор
Козлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Марфа
Отец ребёнка: Голубков Федор
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Егор
Отец ребёнка: Голубков Федор
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубков Федор
Смерть
Неизвестно