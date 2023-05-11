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Голубкова Дарья

Место рождения

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Анисим Карпов

Мать: Раиса Петрова

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Голубков Иван

Отец ребёнка: Голубков Федор

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Анастасия

Отец ребёнка: Голубков Федор

Козлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Марфа

Отец ребёнка: Голубков Федор

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Егор

Отец ребёнка: Голубков Федор

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубков Федор

Смерть
Неизвестно