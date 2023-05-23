Родигина Марина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родигина Марина Родионовна

Место рождения

деревня Верхняя по реке Салаковке Вятское наместничество

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Верхняя по реке Салаковке Вятское наместничество
Рождение ребёнка
1740

Сын: Родигин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Родигин Василий Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Kukmor, Respublika Tatarstan Russian Federation