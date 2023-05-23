Родигина Марина Родионовна
Место рождениядеревня Верхняя по реке Салаковке Вятское наместничество
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Верхняя по реке Салаковке Вятское наместничество
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Родигин Василий Филиппович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Kukmor, Respublika Tatarstan Russian Federation