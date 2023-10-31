Соковикова Анастасия русская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковикова Анастасия русская

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Fv
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Соковиков Сергей русский

Мать: Соковикова Галина русская

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