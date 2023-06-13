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Бордукова Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Бордуков Виктор Георгиевич

Мать: Майорова Мария Яковлевна