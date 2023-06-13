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Бордукова Ольга Викторовна
Бордукова Ольга Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бордуков Виктор Георгиевич
1926 г.р.
Мать
Майорова Мария Яковлевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Бордуков Виктор Георгиевич
Мать:
Майорова Мария Яковлевна
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