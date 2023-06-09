Захаренко Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.2016
Дочь: Захаренко Дарья Станиславовна
Отец ребёнка: Захаренко Станислав Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаренко Соня Станиславовна
Отец ребёнка: Захаренко Станислав Ильич
Бракосочетание
Неизвестно