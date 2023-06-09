Захаренко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.2016

Дочь: Захаренко Дарья Станиславовна

Отец ребёнка: Захаренко Станислав Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаренко Соня Станиславовна

Отец ребёнка: Захаренко Станислав Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаренко Станислав Ильич