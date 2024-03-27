Салихов Хади (Гады) Ахметгареевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалихов Хади (Гады) Ахметгареевич

Салихов Хади (Гады) Ахметгареевич

Место рождения

с.Альшихово

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1867 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: Салихова Сайрижихан (Сайри Елелетдиновна) (Сайри Елелетдиновна)

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Рабига

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Рабига

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Рабига

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Рабига

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Рабига

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.