Салихов Хади (Гады) Ахметгареевич
Место рожденияс.Альшихово
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: Салихова Сайрижихан (Сайри Елелетдиновна) (Сайри Елелетдиновна)
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Смерть
Неизвестно