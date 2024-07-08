Свиридова (Степанова) Февронья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Степанова) Февронья Ефимовна

Место рождения

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
06.11.1870 ст.

Муж: Свиридов Ефим Ефимович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1873 ст.

Дочь: Свиридова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1875

Сын: Свиридов Семен Евфимович

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1877 ст.

Дочь: Свиридова Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1879 ст.

Дочь: Свиридова Агапия Ефимовна

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1881 ст.

Сын: Свиридов Константин Евфимович

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1884 ст.

Сын: Свиридов Яков Евфимович

Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович

Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно
Шулаевка, Лобазинская волость, Бузулукский уезд

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