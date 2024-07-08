Свиридова (Степанова) Февронья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1870 ст.
Рождение ребёнка
27.02.1873 ст.
Дочь: Свиридова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
06.03.1875
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
16.09.1877 ст.
Дочь: Свиридова Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
07.03.1879 ст.
Дочь: Свиридова Агапия Ефимовна
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
22.05.1881 ст.
Сын: Свиридов Константин Евфимович
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
06.10.1884 ст.
Отец ребёнка: Свиридов Ефим Ефимович
Смерть
Неизвестно