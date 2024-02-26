Елена Иванова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Архип (Ов)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Евфимия Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Архип (Ов)
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Арсений Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Архип (Ов)
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Марфа Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Архип (Ов)
Смерть
Неизвестно