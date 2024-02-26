Елена Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Архип (Ов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Евфимия Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Архип (Ов)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Арсений Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Архип (Ов)

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Марфа Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Архип (Ов)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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