Шишкова Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.2014
Дочь: Шишкова Ульяна Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.2021
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности