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Цыркулёв Иван Андреевич

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Место рождения

Мошково, Спировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.01.1900 ст.

Дата смерти

Между ?.12.1941 и ?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1900 ст.

Отец: Цыркулёв Андрей Никифорович

Мать: Цыркулёва Анна Андреевна

Мошково, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Цыркулёв Александр Иванович

Мать ребёнка: Цыркулёва Прасковья Васильевна

Мошково, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1931

Сын: Цыркулёв Иван Иванович

Мать ребёнка: Цыркулёва Прасковья Васильевна

Мошково, Спировский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыркулёва Прасковья Васильевна

Смерть
Между ?.12.1941 и ?.03.1942
Пропал без вести на Волховском фронте. Последнее письмо было в декабре 1941 г.
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