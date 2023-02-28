Цыркулёв Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1900 ст.
Дата смертиМежду ?.12.1941 и ?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
1919
Сын: Цыркулёв Александр Иванович
Мать ребёнка: Цыркулёва Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
27.07.1931
Мать ребёнка: Цыркулёва Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между ?.12.1941 и ?.03.1942
Пропал без вести на Волховском фронте. Последнее письмо было в декабре 1941 г.