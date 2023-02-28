Мудрова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мудров Николай
Мать: Мудрова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Леонид Брониславович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселов Анатолий Валерьевич
Отец ребёнка: Веселов Валерий
Смерть
Неизвестно