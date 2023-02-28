Мудрова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудрова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мудров Николай

Мать: Мудрова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Леонид Брониславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Леонид Брониславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселов Анатолий Валерьевич

Отец ребёнка: Веселов Валерий

Смерть
Неизвестно