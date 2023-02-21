Луковников Альфред Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1975
Бракосочетание
31.08.2002
Жена: Анна
Рождение ребёнка
24.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна