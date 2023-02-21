Луковников Альфред Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковников Альфред Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1975

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1975

Отец: Луковников Владимир Арсентьевич

Мать: Луковникова Нина Михайловна

Бракосочетание
31.08.2002

Жена: Анна

Рождение ребёнка
24.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна