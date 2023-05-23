Коломиец (Бахал) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец (Бахал) Александра Васильевна

Место рождения

г. Ворошиловград, УССР

Дата рождения

08.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955

Отец: Бахал Василий Константинович

Мать: Бахал Надежда Георгиевна

г. Ворошиловград, УССР
Рождение ребёнка
10.05.1977

Сын: Коломиец Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.03.1983

Сын: Коломиец Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.05.1989

Сын: Коломиец Василий Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.09.1990

Дочь: Буданова Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломиец Геннадий Алексеевич