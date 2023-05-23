Коломиец (Бахал) Александра Васильевна
Место рожденияг. Ворошиловград, УССР
Дата рождения08.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955
г. Ворошиловград, УССР
Рождение ребёнка
10.05.1977
Сын: Коломиец Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.03.1983
Сын: Коломиец Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.05.1989
Сын: Коломиец Василий Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.09.1990
Дочь: Буданова Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно