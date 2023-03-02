Пуковский Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Княгиня Дулова Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Корсунь Надежда Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Кременчуг(?), Екатеринбург(?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бехтерева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованько Варвара Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Смерть
После 1913