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Балаганчик Гаврил Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1990

Отец: Балаганчик Иннокентий Гаврилович

Мать: Дьячкова Акулина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.2012

Дочь: Балаганчик Айлана Гавриловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.11.2014

Дочь: Балаганчик Доминика Гавриловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.12.2014

Дочь: Балаганчик Анджелина Гавриловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.2021

Сын: Балаганчик Олег Гаврилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.2022

Сын: Балаганчик Матвей Гаврилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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