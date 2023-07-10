Балаганчик Гаврил Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.2012
Дочь: Балаганчик Айлана Гавриловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.11.2014
Дочь: Балаганчик Доминика Гавриловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.2014
Дочь: Балаганчик Анджелина Гавриловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.2021
Сын: Балаганчик Олег Гаврилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.2022
Сын: Балаганчик Матвей Гаврилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности