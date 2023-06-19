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Lagus Andres
Lagus Andres
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Место рождения
Папсааре
, Pärnu linn, Pärnu maakond
Дата рождения
19.06.1836 ст.
Дата смерти
Около 1872 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Lagus (Udikas) Ann
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Папсааре
, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
1862 ст.
Жена:
Lagus Ann
Смерть
Около 1872 ст.
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