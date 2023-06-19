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Lagus Andres

Место рождения

Папсааре, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

19.06.1836 ст.

Дата смерти

Около 1872 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Папсааре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
1862 ст.

Жена: Lagus Ann

Смерть
Около 1872 ст.