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Вшивцев Дмитрий Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660 ст.

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.

Отец: Вшивцев Мартын Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685 ст.

Сын: Вшивцев Артемей Дмитриевич

Мать ребёнка: Вшивцева Аносья Михайловна

Рождение ребёнка
1692

Сын: Вшивцев Назар Дмитриевич

Мать ребёнка: Вшивцева Аносья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1700 ст.

Дочь: Улита Дмитриевна

Мать ребёнка: Вшивцева Аносья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Аносья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
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