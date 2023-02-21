Вшивцев Дмитрий Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660 ст.
Дата смерти1750
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.
Отец: Вшивцев Мартын Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685 ст.
Сын: Вшивцев Артемей Дмитриевич
Мать ребёнка: Вшивцева Аносья Михайловна
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: Вшивцева Аносья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.
Дочь: Улита Дмитриевна
Мать ребёнка: Вшивцева Аносья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750