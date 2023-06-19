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Сальников Яков Иванович

Место рождения

Торино, Погощенская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сальников Иван Иванович

Мать: не указана

Торино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1888

Сын: Сальников Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Сальникова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Налимова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Сальникова Александра Васильевна

Торино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно