Сальников Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сальников Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1888
Сын: Сальников Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Сальникова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Налимова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Сальникова Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно