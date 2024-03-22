Perlmutter Bernard
Место рожденияChicago, Cook, Illinois, USA
Дата рождения04.04.1909
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.12.1941
Жена: Perlmutter (Bemel) Eva
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Perlmutter (Bemel) Eva
Рождение ребёнка
11.11.1946
Дочь: (Perlmutter) Beverly J
Мать ребёнка: Perlmutter (Bemel) Eva
Место жительства
01.04.1950
Место жительства
08.04.1950
Смерть
1991