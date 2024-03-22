Perlmutter Bernard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Perlmutter Bernard

Место рождения

Chicago, Cook, Illinois, USA

Дата рождения

04.04.1909

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.12.1941

Жена: Perlmutter (Bemel) Eva

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Perlmutter (Bemel) Eva

Рождение ребёнка
11.11.1946

Дочь: (Perlmutter) Beverly J

Мать ребёнка: Perlmutter (Bemel) Eva

Место жительства
01.04.1950
Место жительства
08.04.1950
Смерть
1991

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