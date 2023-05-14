Сочнев Леонтий Павлович
Место рожденияд. Вознесенка Бижбкулякского р-на
Дата рожденияОколо 23.09.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 23.09.1923
Отец: Сочнев Павел Леонтьевич
Мать: не указана
д. Вознесенка Бижбкулякского р-на
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Сочнев Геннадий Леонтьевич
Мать ребёнка: Сочнева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Сочнев Анатолий Леонтьевич
Мать ребёнка: Сочнева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Сочнева Галина Леонтьевна
Мать ребёнка: Сочнева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1961
Мать ребёнка: Сочнева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1963
Дочь: Сочнева Любовь Леонтьевна
Мать ребёнка: Сочнева Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сочнева Раиса Ивановна
Смерть
Неизвестно