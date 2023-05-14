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Сочнев Леонтий Павлович

Место рождения

д. Вознесенка Бижбкулякского р-на

Дата рождения

Около 23.09.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.09.1923

Отец: Сочнев Павел Леонтьевич

Мать: не указана

д. Вознесенка Бижбкулякского р-на
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Сочнев Геннадий Леонтьевич

Мать ребёнка: Сочнева Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Сочнев Анатолий Леонтьевич

Мать ребёнка: Сочнева Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Сочнева Галина Леонтьевна

Мать ребёнка: Сочнева Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Сочнев Сергей Леонтьевич

Мать ребёнка: Сочнева Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1963

Дочь: Сочнева Любовь Леонтьевна

Мать ребёнка: Сочнева Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сочнева Раиса Ивановна

Смерть
Неизвестно