Толстой Лукьян Петров
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Толстая Настасья Лукьянова
Мать ребёнка: Толстая (Кривенцева) Василиса Фролова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Толстая Марфа Лукьянова
Мать ребёнка: Толстая (Кривенцева) Василиса Фролова
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Толстая (Кривенцева) Василиса Фролова
Смерть
Неизвестно