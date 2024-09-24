Григорий Иванович 1712 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Иванович

Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1699 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1728

Жена: Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Федосей Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Родион Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Борисовна

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 33 года, жена - Ирина Борисовна, 46 лет 27 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правлен... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 38 лет, вдовец 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 42 года, вдовец 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты докум... Показать все
Смерть
1771
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 55 причина выбытия - умер в 1771 вдовец Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской обла... Показать все

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