Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1771
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1728
Жена: Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Федосей Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Родион Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Борисовна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 33 года, жена - Ирина Борисовна, 46 лет 27 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правлен... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 38 лет, вдовец 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 42 года, вдовец 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты докум... Показать все
Смерть
1771
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 55 причина выбытия - умер в 1771 вдовец Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской обла... Показать все