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Шулекин Павел Гергиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1954

Отец: Шулекин Егор Григорьевич

Мать: Шулекина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шулекина Любовь Павловна

Мать ребёнка: Шулекина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулекина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулекина Галина Николаевна

Рождение ребёнка
06.02.1985

Сын: Шулекин Егор Павлович

Мать ребёнка: Шулекина Галина Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.1985

Дочь: Шулекина Марина Павловна

Мать ребёнка: Шулекина Галина Николаевна

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