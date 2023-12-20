Шулекин Павел Гергиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1954
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1954
Отец: Шулекин Егор Григорьевич
Мать: Шулекина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шулекина Любовь Павловна
Мать ребёнка: Шулекина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулекина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1985
Мать ребёнка: Шулекина Галина Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1985
Дочь: Шулекина Марина Павловна
Мать ребёнка: Шулекина Галина Николаевна