Мутина Ксения Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМутина Ксения Денисова

Мутина Ксения Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Мутина Анна Евстафьева

Отец ребёнка: Мутин Евстафий Андреев

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Мутина Евдокия Евстафьева

Отец ребёнка: Мутин Евстафий Андреев

Рождение ребёнка
1751

Сын: Мутин Андрей Евстафьев

Отец ребёнка: Мутин Евстафий Андреев

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Мутина Федосья Евстафьева

Отец ребёнка: Мутин Евстафий Андреев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Мутин Степан Евстафьев

Отец ребёнка: Мутин Евстафий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мутин Евстафий Андреев

Смерть
Неизвестно