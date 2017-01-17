Рудик Дарина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик Дарина Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.2017

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2017

Отец: Рудик Денис

Мать: Рудик Юлия Сергеевна

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