Беспалова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлесных (Беспалова) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Беспалова Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Беспалова Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Беспалова Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Беспалова Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуралева (Беспалова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Беспалова Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Беспалова Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Беспалова Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалова Михаил

Смерть
Неизвестно

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