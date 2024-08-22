Беспалова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подлесных (Беспалова) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Беспалова Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Беспалова Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Беспалова Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Беспалова Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуралева (Беспалова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Беспалова Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Беспалова Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Беспалова Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беспалова Михаил
Смерть
Неизвестно