Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1706

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1722

Муж: Алексей Осипович

Федяево, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1722
Федяево, Свердловский район, Северный край
496 19 92. 952 об стр. Деревня Федяево. Осип Терентьевич и его жена Варвара. Их дети Алексей и Иван. У Алексея жена Ксения. 1722г.
Смерть
После 1722
Федяево, Шуйский район, Северный край

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