Уловский Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения12.09.1896
Дата смерти07.06.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1896
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Муравьева Уловская Лидия Александровна
Мать ребёнка: Уловская Паразихина Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Уловский Альберт Александрович
Мать ребёнка: Уловская Паразихина Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Уловская Галина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Богданова Уловская Нина Александровна
Мать ребёнка: Уловская Сынчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Уловская Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Уловская Сынчикова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1945