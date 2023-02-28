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Уловский Александр Петрович

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Место рождения

Колосовская, Онежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

12.09.1896

Дата смерти

07.06.1945

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1900 г.р.
1900 г.р.
1909 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1896

Отец: Уловский Петр Григорьевич

Мать: Уловская Марья Михайловна

Колосовская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Муравьева Уловская Лидия Александровна

Мать ребёнка: Уловская Паразихина Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Уловский Альберт Александрович

Мать ребёнка: Уловская Паразихина Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Уловская Галина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Богданова Уловская Нина Александровна

Мать ребёнка: Уловская Сынчикова Анна Ивановна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Уловская Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Уловская Сынчикова Анна Ивановна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уловская Паразихина Акулина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уловская Паразихина Акулина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уловская Сынчикова Анна Ивановна

Смерть
07.06.1945
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