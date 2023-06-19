Богдан
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Богданов Григорий Богданович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Богданов Венедикт Богданович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Богданов Александр Богданович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно