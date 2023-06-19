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Богдан

Место рождения

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Богданов Григорий Богданович

Мать ребёнка: не указана

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Богданов Венедикт Богданович

Мать ребёнка: не указана

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
1860

Сын: Богданов Александр Богданович

Мать ребёнка: не указана

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Смерть
Неизвестно