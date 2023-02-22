Пугин (Королев) Иван Арефьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Пугин Арефий Прохоров
Мать: Пугина 1я Прохорова
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)
Рождение ребёнка
23.12.1862
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)
Рождение ребёнка
22.08.1867
Сын: Пугин Иван Иванович
Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)
Рождение ребёнка
03.05.1869
Сын: Пугин (королев) Николай Иванович
Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)
Рождение ребёнка
?.09.1870
Сын: Пугин Иван Иванович
Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)
Рождение ребёнка
09.03.1872
Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)
Рождение ребёнка
18.10.1873
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пугина Васса (Романова)
Смерть
Неизвестно