Пугин (Королев) Иван Арефьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугин (Королев) Иван Арефьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Пугин Арефий Прохоров

Мать: Пугина 1я Прохорова

Рождение ребёнка
1861

Сын: Пугин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)

Рождение ребёнка
23.12.1862

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1867

Сын: Пугин Иван Иванович

Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1869

Сын: Пугин (королев) Николай Иванович

Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.09.1870

Сын: Пугин Иван Иванович

Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)

Рождение ребёнка
09.03.1872

Сын: Пугин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1873

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Пугина Васса (Романова)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Васса (Романова)

Смерть
Неизвестно
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