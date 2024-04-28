Поярков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поярков Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поярков Иван
Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешковский (Пояркова) Анна
Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поярков Василий
Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немилов (Пояркова) Зинаида
Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поярков Павел
Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1899
Сын: Поярков Яков
Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна
Рождение ребёнка
24.06.1908
Сын: Поярков Леонид
Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна
г.Зубцов Калининская обл.
Смерть
Неизвестно