Поярков Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПоярков Иван

Поярков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поярков Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поярков Иван

Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешковский (Пояркова) Анна

Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поярков Василий

Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немилов (Пояркова) Зинаида

Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поярков Павел

Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пояркова (Кобылкина) Анна

Рождение ребёнка
22.04.1899

Сын: Поярков Яков

Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна

Рождение ребёнка
24.06.1908

Сын: Поярков Леонид

Мать ребёнка: Пояркова (Кобылкина) Анна

г.Зубцов Калининская обл.
Смерть
Неизвестно

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