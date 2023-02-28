Петрова (Афанасьева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Афанасьева) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Ивашевка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.08.1874 ст.

Дата смерти

После 1941

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1874 ст.

Отец: Афанасьев Николай Тихонович

Мать: Ульяна Семёновна

Ивашевка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1896 ст.

Муж: Петров Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
21.12.1898 ст.

Сын: Петров Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Петров Афанасий Степанович

Васильевка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1941
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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