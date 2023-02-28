Петрова (Афанасьева) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1874 ст.
Дата смертиПосле 1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1874 ст.
Отец: Афанасьев Николай Тихонович
Мать: Ульяна Семёновна
Бракосочетание
11.11.1896 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1898 ст.
Отец ребёнка: Петров Афанасий Степанович
Васильевка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1941
Сызрань, Сызрань, Самарская область