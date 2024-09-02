Ланина Евфросиния Григорьевна Между 1751 и 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланина Евфросиния Григорьевна

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Между 1751 и 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1751 и 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1777

Дочь: (Ланина) Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1778

Сын: Ланин Семён Матвеевич

Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Ланина) Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Зайцева (Ланина) Анна I Матвеевна

Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1781 ст.

Сын: Ланин Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Восприемниками были Яков Никифоров сын Ланин и купецкая жена Матрона Петрова дочь Ланина.
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Дочь: (Ланина) Анна Матвеевна 2-Я

Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
С 1789 по 1811

Сын: Ланин Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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