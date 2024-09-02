Ланина Евфросиния Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1751 и 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1751 и 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1777
Дочь: (Ланина) Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1778
Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Ланина) Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Зайцева (Ланина) Анна I Матвеевна
Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1781 ст.
Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович
Восприемниками были Яков Никифоров сын Ланин и купецкая жена Матрона Петрова дочь Ланина.
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Дочь: (Ланина) Анна Матвеевна 2-Я
Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
С 1789 по 1811
Отец ребёнка: Ланин Матвей Петрович
Смерть
Неизвестно