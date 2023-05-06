Невежин Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невежин Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невежин Григорий

Мать: Невежина Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невежина Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Невежина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невежина Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Невежина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невежин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Невежина Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невежина Светлана