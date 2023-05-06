Невежин Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невежин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невежина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Невежина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невежина Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Невежина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невежин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Невежина Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Невежина Светлана