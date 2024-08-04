Кутикова (Голодец) старшая Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутикова (Голодец) старшая Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голодец Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутиков Юрий на Электросиле работал

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса главбух Метрополя нет детей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутиков Михаил работал на скороходе

Отец ребёнка: Кутиков неизв

Смерть
Неизвестно

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