Кутикова (Голодец) старшая Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голодец Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутиков Юрий на Электросиле работал
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса главбух Метрополя нет детей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутиков Михаил работал на скороходе
Отец ребёнка: Кутиков неизв
Смерть
Неизвестно