Комаров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Илья

Мать: не указана

Жила в Череповце, работала на мясокомбинате
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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