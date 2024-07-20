Комаров Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Илья
Мать: не указана
Жила в Череповце, работала на мясокомбинате
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно