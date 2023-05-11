Матвиенко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ребриков Мария

Отец ребёнка: Матвиенко Борис

Рождение ребёнка
1845

Сын: Матвиенко Христофор

Отец ребёнка: Матвиенко Борис

Рождение ребёнка
?.07.1857

Сын: Матвиенко Ефим

Отец ребёнка: Матвиенко Борис

Кайчак, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвиенко Борис

Смерть
Неизвестно
Кайчак, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область