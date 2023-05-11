Матвиенко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ребриков Мария
Отец ребёнка: Матвиенко Борис
Рождение ребёнка
1845
Сын: Матвиенко Христофор
Отец ребёнка: Матвиенко Борис
Рождение ребёнка
?.07.1857
Сын: Матвиенко Ефим
Отец ребёнка: Матвиенко Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвиенко Борис
Смерть
Неизвестно