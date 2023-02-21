Валитова (Яушева) Бибизияда Хусаиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалитова (Яушева) Бибизияда Хусаиновна

Валитова (Яушева) Бибизияда Хусаиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валитов Хусаин Валитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1894 ст.

Сын: Сиразиев Шаймардан Сиразетдинович

Отец ребёнка: Сиразетдин Гадельшевич

Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиразетдин Гадельшевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close