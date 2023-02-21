Валитова (Яушева) Бибизияда Хусаиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валитов Хусаин Валитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1894 ст.
Сын: Сиразиев Шаймардан Сиразетдинович
Отец ребёнка: Сиразетдин Гадельшевич
Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно