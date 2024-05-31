Варенцова (Курбатова) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенцова (Курбатова) Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Курбатов Григорий Мещанин Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1810

Муж: Варенцов Иван

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Варенцова) Мария

Отец ребёнка: Варенцов Иван

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Варенцов Иван

Отец ребёнка: Варенцов Иван

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Варенцова) Прасковья

Отец ребёнка: Варенцов Иван

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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