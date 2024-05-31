Варенцова (Курбатова) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Курбатов Григорий Мещанин Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1810
Муж: Варенцов Иван
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Варенцова) Мария
Отец ребёнка: Варенцов Иван
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Варенцов Иван
Отец ребёнка: Варенцов Иван
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Варенцова) Прасковья
Отец ребёнка: Варенцов Иван
Смерть
Неизвестно