Кузнецов Валерий Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1947
Дата смерти07.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1947
Рождение ребёнка
19.01.1973
Сын: Кузнецов Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Соколова) Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
16.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Соколова) Екатерина Константиновна
Агалатово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
07.10.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург