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Кузнецов Валерий Николаевич

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

04.09.1947

Дата смерти

07.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1947

Отец: Кузнецов Николай Васильевич

Мать: Кузнецова (Суворова) Галина Александровна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.01.1973

Сын: Кузнецов Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Соколова) Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
16.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Соколова) Екатерина Константиновна

Агалатово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
07.10.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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