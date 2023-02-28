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Галанов Алексей Михайлович
Галанов Алексей Михайлович
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Место рождения
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
Дата рождения
19.10.1974
Пол
Мужской
Отец
Галанов Михаил Павлович
1939 г.р.
Мать
Галанова (Красавина) Надежда Васильевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1974
Отец:
Галанов Михаил Павлович
Мать:
Галанова Надежда Васильевна
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
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