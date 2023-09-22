Данилов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Данилов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1907

Дочь: Токунова (Данилова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1915

Дочь: Данилова Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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