Данилов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1907
Дочь: Токунова (Данилова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1915
Дочь: Данилова Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно