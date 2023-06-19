Китайчик Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китайчик Леонид

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.08.1947

Дата смерти

27.11.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евгения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-конструктор
Смерть
27.11.1990
Дюссельдорф, , ,