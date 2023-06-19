Китайчик Леонид
Место рождения
Дата рождения16.08.1947
Дата смерти27.11.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-конструктор
Смерть
27.11.1990
Дюссельдорф, , ,