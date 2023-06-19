Ломовцева (Гусенко) Майя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломовцева (Гусенко) Майя Петровна

Место рождения

Полонное, Хмельницька область

Дата рождения

25.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1966

Отец: Гусенко Пётр Павлович

Мать: Гусенко Таисия Александровна

Полонное, Хмельницька область
Бракосочетание
07.01.1989

Муж: Ломовцев Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1989

Сын: Ломовцев Иван Александрович

Отец ребёнка: Ломовцев Александр Иванович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.01.1995

Сын: Ломовцев Денис Александрович

Отец ребёнка: Ломовцев Александр Иванович