Ломовцева (Гусенко) Майя Петровна
Место рождения
Дата рождения25.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1966
Бракосочетание
07.01.1989
Рождение ребёнка
01.08.1989
Сын: Ломовцев Иван Александрович
Отец ребёнка: Ломовцев Александр Иванович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.01.1995
Сын: Ломовцев Денис Александрович
Отец ребёнка: Ломовцев Александр Иванович