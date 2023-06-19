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Рудаков Николай

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Место рождения

Рехино, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

29.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рехино, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.10.1980

Сын: Рудаков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Рудакова Алевтина Аркадьевна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Рудакова Алевтина Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Алевтина Аркадьевна