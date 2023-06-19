Рудаков Николай
Место рождения
Дата рождения29.07.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1980
Сын: Рудаков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Рудакова Алевтина Аркадьевна
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рудакова Алевтина Аркадьевна
Бракосочетание
Неизвестно