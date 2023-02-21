Шейко Авдей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Шейко Семен Карпов
Мать: Шейко Проска Филипова
Рождение ребёнка
29.10.1798
Сын: Шейко Аврам Авдеев
Мать ребёнка: Шейко Кристина Еремеева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шейко Федор Авдеев
Мать ребёнка: Шейко Кристина Еремеева
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Шейко Кристина Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейко Кристина Еремеева
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1808