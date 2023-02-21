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Шейко Авдей Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Шейко Семен Карпов

Мать: Шейко Проска Филипова

Рождение ребёнка
29.10.1798

Сын: Шейко Аврам Авдеев

Мать ребёнка: Шейко Кристина Еремеева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шейко Федор Авдеев

Мать ребёнка: Шейко Кристина Еремеева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шейко Григорий Авдеев

Мать ребёнка: Шейко Кристина Еремеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейко Кристина Еремеева

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1808
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