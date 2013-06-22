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Зарипов Нияз Ринатович
Зарипов Нияз Ринатович
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Место рождения
г.Казань
Дата рождения
22.06.2013
Пол
Мужской
Отец
Зарипов Ринат Мансурович
1977 г.р.
Мать
Валиуллина Эльвира Рашитовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2013
Отец:
Зарипов Ринат Мансурович
Мать:
Валиуллина Эльвира Рашитовна
г.Казань
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